Бывший футболист Трезеге назвал полицейских "нищими собаками"

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Во время задержания спортсмен попал в неприятный инцидент.

Футболист оскорбил полицейских. "Вы нищие собаки! Вы даже 2000 евро не заработаете", - сказал стражам правопорядка Трезеге. Из-за этого бывший форвард "Ювентуса" был оштрафован.

Трезеге долгое время выступал за "Ювентус". Он провел 245 матчей, в которых забил 138 голов. Футболист стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.

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