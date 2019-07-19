Бывший футболист Трезеге назвал полицейских "нищими собаками"

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Во время задержания спортсмен попал в неприятный инцидент.
Футболист оскорбил полицейских. "Вы нищие собаки! Вы даже 2000 евро не заработаете", - сказал стражам правопорядка Трезеге. Из-за этого бывший форвард "Ювентуса" был оштрафован.
Трезеге долгое время выступал за "Ювентус". Он провел 245 матчей, в которых забил 138 голов. Футболист стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.
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