Бой Гассиева в США отменен из-за травмы россиянина

Российский боксер Мурат Гассиев не сможет принять участие в дебютном бою в супертяжелой категории. Поединок должен был состояться 27 июля в США. Дата нового поединка будет названа позже, сообщает "РИА Новости".
Гассиев получил травму плеча. В скором времени он поедет на обследование в Германию. Федерация бокса России пожелала ему крепкого здоровья. Первым соперником россиянина должен был стать американец Джоуи Давейко.
Читайте также:
Бывший футболист Трезеге назвал полицейских "нищими собаками"
Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире
Тульский "Арсенал" огласил цену на билеты на первый еврокубковый матч
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.