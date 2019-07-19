Бой Гассиева в США отменен из-за травмы россиянина

Российский боксер Мурат Гассиев не сможет принять участие в дебютном бою в супертяжелой категории. Поединок должен был состояться 27 июля в США. Дата нового поединка будет названа позже, сообщает "РИА Новости".



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Гассиев получил травму плеча. В скором времени он поедет на обследование в Германию. Федерация бокса России пожелала ему крепкого здоровья. Первым соперником россиянина должен был стать американец Джоуи Давейко.

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