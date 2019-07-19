Виктор Вальдес возглавил молодежную команду "Барселоны"

Бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес стал главным тренером команды, составленной из игроков не старше 19 лет. Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до конца этого сезоне с возможностью продления еще на год.

Вальдес является воспитанником "Барселоны". С 2000 по 2014 год он выступал за основную команду клуба. Провел более 400 матчей, став шестикратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, Суперкубка Испании, Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Всего на его счету 21 трофей в составе каталонского клуба.

Позже выступал за "Манчестер Юнайтед", бельгийский "Стандард" и "Мидлсбро". В составе сборной Испании провел 20 игр, в которых пропустил 9 мячей. Он стал чемпионом мира и Европы.

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