Овечкин подарил родителям стадо овец

Хоккеист Александр Овечкин сделал необычный подарок родителям. Нападающий презентовал Татьяне Николаевне и Михаилу Викторовичу стадо овец, сообщает StarHit. Рядом с подмосковным домом капитан "Вашингтона" приобрел участок около 40 соток. Скорее всего, там и будут пастись животные.
Овечкин купил фроловскую породу овец, которые легко откармливаются и пользуются спросом. Мясо этой породы не имеет специфического запаха.
Хоккеист с 2005 года выступает за "Вашингтон". Он отыграл 1084 матча, в которых набрал 1211 очков - 658 шайб и 553 результативные передачи.
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