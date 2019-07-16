В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции

Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). После игры за третье месть на Кубке Америки аргентинец заявил, что весь турнир подстроен под победу сборной Бразилии.



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В полуфинале Аргентина уступила Бразилии, у проигравших было много вопросов к судьям. В "бронзовом" матче аргентинцы обыграли Чили, но Месси был удален с поля за стычку с соперником.

"Я советую Месси извиниться, потому что его собираются наказать. Он должен извиниться, чтобы не быть наказанным", - приводит TOI Sports слова Абреу.

Месси может грозить дисквалификация на два года.

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