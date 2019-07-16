В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции

Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). После игры за третье месть на Кубке Америки аргентинец заявил, что весь турнир подстроен под победу сборной Бразилии.
В полуфинале Аргентина уступила Бразилии, у проигравших было много вопросов к судьям. В "бронзовом" матче аргентинцы обыграли Чили, но Месси был удален с поля за стычку с соперником.
"Я советую Месси извиниться, потому что его собираются наказать. Он должен извиниться, чтобы не быть наказанным", - приводит TOI Sports слова Абреу.
Месси может грозить дисквалификация на два года.
Читайте также:
В РПЛ установлен рекорд посещаемости первого тура
Грузия получила право проведения матчей Евробаскета-2021
Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.