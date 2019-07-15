Грузия получила право проведения матчей Евробаскета-2021

Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила страны, в которых пройдет чемпионат Европы 2021 года. Матчи пройдут в Италии, Германии, Чехии и Грузии. На проведение турнира также претендовали Эстония, Венгрия и Словения.
Матчи группового этапа пройдут во всех странах, а плей-офф - только в Германии. Турнир в четвертый раз будет проходить в четырех странах.
Действующим чемпионом Европы является Словения. В 2017 году команда обыграла в финале Сербию. Сборная России заняла четвертое место.
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