Грузия получила право проведения матчей Евробаскета-2021

Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила страны, в которых пройдет чемпионат Европы 2021 года. Матчи пройдут в Италии, Германии, Чехии и Грузии. На проведение турнира также претендовали Эстония, Венгрия и Словения.



Баскетбол. Бундеслига. Полуфинал. Мужчины. Ольденбург - Альба Берлин. 1 игра. Телеканал Старт. 18.06.2019 21:45

Матчи группового этапа пройдут во всех странах, а плей-офф - только в Германии. Турнир в четвертый раз будет проходить в четырех странах.

Действующим чемпионом Европы является Словения. В 2017 году команда обыграла в финале Сербию. Сборная России заняла четвертое место.

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