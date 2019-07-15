Халеп получит высшую награду Румынии за победу на Уимблдоне

Румынская теннисистка Симона Халеп получит высшую награду своей страны - Орден звезды. Такое решение принял президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Romania Journal.



Саснович уперлась и доставила Халеп проблемы в обоих сетах / Новости от 01.07.2019 18:51

Халеп выиграла Уимблдон в этом году. В финале она победила американку Серену Уильямс. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Румынка поднялась на четвертое место в рейтинге WTA.

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