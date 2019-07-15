Халеп получит высшую награду Румынии за победу на Уимблдоне

Румынская теннисистка Симона Халеп получит высшую награду своей страны - Орден звезды. Такое решение принял президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Romania Journal.
Халеп выиграла Уимблдон в этом году. В финале она победила американку Серену Уильямс. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Румынка поднялась на четвертое место в рейтинге WTA.
Читайте также:
Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве
Глушаков пока не тренируется с "Ахматом"
Полиция не оштрафовала Загитову за вождение без прав
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.