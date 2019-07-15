Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира. Соревнования пройдут с 19 по 27 июля в Москве в спорткомплексе "Лужники".
Сборная Украины должна была сыграть в группе D против Испании, Азербайджана и Латвии. В Федерации футбола Украины решили пропустить турнир, сообщает ТАСС. Чемпионат мира в этом году пройдет в Парагавае с 21 ноября по 1 декабря.
Сборная Украины трижды принимала участие в чемпионате мира по футболу. В последних двух турнирах команда участия не принимало.
Читайте также:
Глушаков пока не тренируется с "Ахматом"
Полиция не оштрафовала Загитову за вождение без прав
УЕФА принял рекордное количество заявок на билеты Евро-2020
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.