Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира. Соревнования пройдут с 19 по 27 июля в Москве в спорткомплексе "Лужники".



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Сборная Украины должна была сыграть в группе D против Испании, Азербайджана и Латвии. В Федерации футбола Украины решили пропустить турнир, сообщает ТАСС. Чемпионат мира в этом году пройдет в Парагавае с 21 ноября по 1 декабря.

Сборная Украины трижды принимала участие в чемпионате мира по футболу. В последних двух турнирах команда участия не принимало.

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