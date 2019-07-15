Хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа. Точная дата станет известна позже, сообщает ТАСС.
По правилам НХЛ, Кубок Стэнли дается каждому игроку команды на один день. Российские хоккеисты в большинстве случаев привозят трофей в родной город. Другой игрок "Блюз" Иван Барбашев также получит кубок во временное пользование.
"Сент-Луис" в этом году впервые завоевал Кубок Стэнли. Тарасенко является воспитанником новосибирского хоккея. Он выступал за "Сибирь" и СКА в КХЛ, а в 2012 году переехал в Сент-Луис.
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