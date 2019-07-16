В РПЛ установлен рекорд посещаемости первого тура

В первом туре чемпионата России по футболу был установлен рекорд посещаемости РПЛ. Всего матчи посетили 183 617 зрителей. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне. Тогда игры первого тура посетили 169 600 человек.
Самым посещаемым стал матч на "Газпром Арене" между "Зенитом" и "Тамбовом". Игру посетили 46 231 зрителей.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.