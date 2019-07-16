В РПЛ установлен рекорд посещаемости первого тура

В первом туре чемпионата России по футболу был установлен рекорд посещаемости РПЛ. Всего матчи посетили 183 617 зрителей. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне. Тогда игры первого тура посетили 169 600 человек.



Болельщики сборной России по футболу в поезде Москва- Санкт-Петербург

Самым посещаемым стал матч на "Газпром Арене" между "Зенитом" и "Тамбовом". Игру посетили 46 231 зрителей.

"Зенит" - "Тамбов" - 46231

"Спартак" - "Сочи" - 29892

"Ахмат" - "Краснодар" - 27535

"Крылья Советов" - ЦСКА - 25287

"Арсенал" - "Динамо" - 14742

"Урал" - "Уфа" - 14614

"Ростов" - "Оренбург" - 14584

"Локомотив" - "Рубин" - 10732

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