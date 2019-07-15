Глушаков пока не тренируется с "Ахматом"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе. В ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе.



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Глушаков перешел в "Ахмат" летом, расторгнув перед тем контракт со "Спартаком". Он выступал за "Спартак" с 2013 года. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году. В составе красно-белых футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча. Вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.

В первом туре чемпионата России "Ахмат" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Глушаков не принимал участия в этой игре.

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