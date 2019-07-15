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Полиция не оштрафовала Загитову за вождение без прав

Спорт print

Полиция Удмуртии не будет открывать дело против фигуристки Алины Загитовой за вождение без прав. Ранее появилось видео, на котором тогда 16-летняя спортсменка управляет внедорожником. 


Алина Загитова

"Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ "обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении" в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности", - сказали в комментарии "РИА Новости" в МВД Удмуртии.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В сезоне-2018/19 она выиграла чемпионат мира и стала серебряным призером чемпионата Европы.

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Темы алина загитова фигурное катание
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