Полиция не оштрафовала Загитову за вождение без прав

Полиция Удмуртии не будет открывать дело против фигуристки Алины Загитовой за вождение без прав. Ранее появилось видео, на котором тогда 16-летняя спортсменка управляет внедорожником.



Алина Загитова

"Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ "обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении" в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности", - сказали в комментарии "РИА Новости" в МВД Удмуртии.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В сезоне-2018/19 она выиграла чемпионат мира и стала серебряным призером чемпионата Европы.

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