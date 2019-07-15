УЕФА принял рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

УЕФА принял 19,3 миллиона заявок на билеты на Евро-2020. Это рекордное количество для чемпионатов Европы. Перед прошлым турниром во Франции было принять 11 миллионов заявок.



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Заявки приходили из 204-х стран. Больше всего было получено из Англии, Венгрии, Германии, Голландии и России. На первом этапе будут распределены 1,5 млн билетов.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург.

УЕФА отмечает, что самый большой спрос на билеты среди местного населения был зафиксирован в Санкт-Петербурге.

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