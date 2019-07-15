Футболист Гризманн провел первую тренировку в "Барселоне"

Французский футболист Антуан Гризманн провел первую тренировку в "Барселоне". Он вышел на поле вместе со своими соотечественниками Усманом Дембеле и Самуэлем Юмтити.



Гризманн в Барселоне

"Барселона" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 млн евро. С такой суммой мадридцы не согласились. По мнению руководителей "матрасников", "Барса" и Гризманн договорились о трансфере еще в марте, поэтому сумма отступных должна составлять не 120, а 200 млн евро.

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