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Футболист Смолов рассказал, почему поддержал журналиста Голунова

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал, почему поддержал журналиста "Медузы" Ивана Голунова. 6 июня молодой человек был задержан полицией по подозрению в хранении и распространении наркотиков. 


Иван Голунов вышел на свободу — видео / Новости от 11.06.2019 21:55

Задержание вызвало негативную реакцию в обществе. Друзья и знакомые Голунова уверяли, что журналист не имеет никакого отношения к наркотикам, а запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Смолов поддержал Голунова, оставив запись в Instagram. "Не фэйр-плей", - написал футболист под снимком журналиста из камеры.

"Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации. Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол - это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой", - заявил Смолов в интервью "Чемпионату".

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Темы сми футбол полиция иван голунов федор смолов
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