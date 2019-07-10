Футболист Смолов рассказал, почему поддержал журналиста Голунова

Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал, почему поддержал журналиста "Медузы" Ивана Голунова. 6 июня молодой человек был задержан полицией по подозрению в хранении и распространении наркотиков.
Задержание вызвало негативную реакцию в обществе. Друзья и знакомые Голунова уверяли, что журналист не имеет никакого отношения к наркотикам, а запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Смолов поддержал Голунова, оставив запись в Instagram. "Не фэйр-плей", - написал футболист под снимком журналиста из камеры.
"Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации. Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол - это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой", - заявил Смолов в интервью "Чемпионату".
Читайте также:
ФГР займется организацией похорон погибшей в Польше гандболистки
Во Владикавказе будет два футбольных клуба - и "Спартак", и "Алания"
"Зенит" отдаст скандального аргентинца в аренду "Сампдории"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.