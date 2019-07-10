ФГР займется организацией похорон погибшей в Польше гандболистки

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу гибели гандболистки Екатерины Королевой в Польше. В организации сообщили, что осведомлены о всех подробностях трагедии, произошедшей 8 июля, но призвали дождаться результатов расследования.

Ранее польские СМИ сообщили, что 20-летняя девушка, находившаяся в составе сборной России на чемпионате Европы по пляжному гандболу, прыгнула с пирса в неположенном месте. После того, как спортсменка всплыла на поверхность, она не подавала признаков жизни.

"В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмет на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королёвой и окажет финансовую поддержку ее семье", — говорится в заявлении ФГР.

Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего.

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