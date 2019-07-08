Российская гандболистка Королева погибла в Польше

Российская гандболистка Екатерина Королева погибла в Польше, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). По предварительным данным, спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами по пляжному гандболу. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские при содействии работников ФГР.
Со 2 по 7 июля в городке Старе-Яблонки прошел чемпионат Европы по пляжному гандболу. Королева принимала участие в турнире в составе сборной России.
Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.
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