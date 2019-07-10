"Зенит" отдаст скандального аргентинца в аренду "Сампдории"

"Зенит" и "Сампдория" согласовали трансфер полузащитника Эмилиано Ригони. Аргентинец перейдет в итальянский клуб на правах аренды на один сезон. Питерский клуб получит 1 млн евро. После завершения арендного соглашения "Сампа" сможет выкупить игрока за 9 млн евро.



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Ригони перешел в "Зенит" из "Индепендьенте" в 2017 году. Сумма трансфера составила 9 млн евро. Отыграв сезон в Питере, аргентинец ушел в аренду в "Аталанту".

В первой половине сезона-2018/19 он отыграл 12 матчей в серии А, в которых забил 3 мяча. В декабре у него испортились отношения с главным тренером команды из Бергамо. Из-за этого было принято решение о возвращении футболиста в "Зенит". На счету Ригони 11 матчей за питерцев и 3 гола в чемпионском сезоне.

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