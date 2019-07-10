Во Владикавказе будет два футбольных клуба - и "Спартак", и "Алания"

Власти Северной Осетии одобрили создание второго футбольного клуба во Владикавказе. Ранее в городе существовала команда "Спартак". Сейчас создана "Алания".
Оба клуба заявлены в ПФЛ. "Алания" будет финансироваться частными структурами, "Спартак" - из регионального бюджета. При этом финансирование спартаковского клуба урезано втрое.
В "Спартак" вошли футболисты, которые выступали в дубле в прошлом году. "Аланию" составят игроки из основного состава "Спартака". Тем самым в регионе хотят привлечь к профессиональному футболу как можно больше выпускников осетинских академий.
Отметим, в разные годы команда из Владикавказа носила разные названия - и "Спартак", и "Алания". Чемпионом России в 1996 году команда стала под названием "Спартак-Алания".
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