В гэльском футболе забили гол в стиле Месси

Игрок по гэльскому футболу Джеймс Карр в матче ирландского чемпионата забил гол в ворота соперников в стиле Лионеля Месси. Он повторил проход аргентинца в матче с "Хетафе", который называют лучшим голом футболиста "Барселоны".



Гол в стиле Месси

Видео гола Карра на данный момент набрало 7,5 млн просмотров. Этот показатель называют рекордным для видеороликов про гэльский футбол.

Гэльский футбол - вид спорта, распространенный в Ирландии. Это смесь регби и футбола. В составе каждой команды на поле выходят по 15 футболистов. Играть можно и рукой, и ногой.

Удары наносятся по футбольным воротам. За это команде начисляется 3 очка. Если гол забит над перекладиной, то есть в регбийные ворота, команда получает 1 очко.

Читайте также:

"Краснодар" представил необычную форму на новый сезон

Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но не смогла

Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки