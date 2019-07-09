Игрок по гэльскому футболу Джеймс Карр в матче ирландского чемпионата забил гол в ворота соперников в стиле Лионеля Месси. Он повторил проход аргентинца в матче с "Хетафе", который называют лучшим голом футболиста "Барселоны".
Видео гола Карра на данный момент набрало 7,5 млн просмотров. Этот показатель называют рекордным для видеороликов про гэльский футбол.
Гэльский футбол - вид спорта, распространенный в Ирландии. Это смесь регби и футбола. В составе каждой команды на поле выходят по 15 футболистов. Играть можно и рукой, и ногой.
Удары наносятся по футбольным воротам. За это команде начисляется 3 очка. Если гол забит над перекладиной, то есть в регбийные ворота, команда получает 1 очко.
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