"Краснодар" представил необычную форму на новый сезон

"Краснодар" презентовал два комплекта формы на новый сезон. Домашний выполнен в черном и зеленом цвете. При этом зеленый имеет калейдоскопическое представление. Гостевой комплект - белый с серыми элементами, которые представляют собой изогнутые полосы.

Форму изготовила фирма Puma. В продажу новые комплекты поступят позже. Первый матч нового сезона "Краснодар" проведет 19 июля в Грозном против "Ахмата".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" побил клубный рекорд по количеству проданных абонементов. "Быки" реализовали почти 12 тысяч сезонных пропусков при вместимости стадиона в 35 тысяч человек.

В прошлом сезоне краснодарцы заняли третье место в чемпионате и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Команда стартует с 3-го отборочного раунда. Чтобы попасть в основной турнире, команде необходимо пройти двух соперников. Первого "Краснодар" узнает во время жеребьевки 22 июля.

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