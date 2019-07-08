Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске

Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске. Игра против Сербии на "Мордовия Арене" состоится 6 сентября.



В Мордовии из-за природных пожаров введен режим ЧС / Новости от 26.04.2019 18:49

Сборная России выступает в отборочной группе 5 вместе с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией. В финальную часть выйдет одна сборная. Команда, которая займет второе место, может претендовать на путевку, но для этого необходимо показать лучший результат среди всех вторых команд.

Евро-2021 состоится с 13 по 27 июня в Венгрии и Словакии. В этом году турнир выиграла команда Испании. Российские футболисты не принимали участия.

Читайте также:

Российский хоккеист Титов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Игрок "Рубина" Данченко надеется на Зеленского и примирение с Россией

11-летний футболист "Чертаново" открыл бутылку "рабоной"