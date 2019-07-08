11-летний футболист "Чертаново" открыл бутылку "рабоной"

Футболист академии "Чертаново" Иван Журавлев принял участие в Bottle Cup Chellange - эстафете, участники которой открывают крышку на бутылке при помощи ноги. Челлендж уже прошли несколько известных актеров и спортсменов - Джейсон Стеткхэм, Конор Макгрегор, Марко Ройс, Серхио Рамос и другие.



Чертаново футбол

Фигуристка Станислава Константинова открыла бутылку ударом конька, а хоккеисты делают это ударом шайбы. Необычный способ показал и Журавлев. Он открыл бутылку ударом "рабоной".

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