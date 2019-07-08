Российский хоккеист Титов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский хоккеист Александр Титов получил отстранение на четыре года за употребление допинга, сообщает пресс-служба ФХР. Он признан виновным в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил. Эта статья подразумевает, что спортсмен принял какое-то запрещенное вещество или его метаболит.



Хоккей на валенках

Ранее Титов выступал за новокузнецкий "Металлург" и провел за эту команду в КХЛ 25 матчей. В ВХЛ играл за "Торос", "Южный Урал", "Спутник" и "Дизель". Дисквалификация отсчитывается с 3 октября 2017 года.

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