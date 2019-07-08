Игрок "Рубина" Данченко надеется на Зеленского и примирение с Россией

Бывший футболист "Шахтера" Олег Данченко в интервью "Советскому спорту" заявил, что надеется на примирение Украины и России. Украинец с 2017 года выступает в российском чемпионате. Этим летом он подписал контракт с казанским "Рубином".

24-летний игрок подчеркнул, что ему нравится в России. Также он считает нового президента Украины Владимира Зеленского человеком, который мог бы сгладить разногласия между двумя странами.

"Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся. Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения", - заявил Данченко.

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