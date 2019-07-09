Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в состав символической сборной Кубка Америки, завершившегося в воскресенье. Несмотря на то, что аргентинцы заняли третье место на турнире, от этой команды в сборной всего один представитель - бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

Месси на Кубке Америки провел шесть матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В матче за 3-е место против Чили он был удален с поля за потасовку с соперником. Позже форвард выступил с критикой организаторов и судей, обвинив их в коррупции. По мнению Лео, турнир был выстроен так, чтобы победу одержала сборная Бразилии.

Полностью состав символической сборной по версии Opta выглядит следующим образом:

вратарь: Алиссон (Бразилия);

защитники: Дани Алвес (Бразилия), Маркиньос (Бразилия), Мигель Трауко (Перу);

полузащитники: Леандро Паредес (Аргентина), Чарлес Арангис (Чили), Йосимар Йотун (Перу), Артур Рамос (Бразилия);

нападающие: Габриэл Жезус (Бразилия), Хосе Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).