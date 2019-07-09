Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки, но не смогла

Американская модель Кинси Волански, которая прославилась во время финала Лиги чемпионов, хотела повторить свой полуголый забег на Кубке Америки. Девушка вместе со своим парнем Виталием прибыла в Рио-де-Жанейро перед решающим матчем между Бразилией и Перу, но была остановлена стюардами.

"Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до места, но все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Позже нас выпустили из-под стражи, теперь мы наслаждаемся Бразилией", - написала Волански в Instagram.

1 июня во время матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" Волански выбежала на поле в очень откровенном купальнике. Матч был прерван на две минуты, до тех пор, пока стюарды вывели Кинси в подтрибунные помещения.

Девушка была оштрафована на 15 тыс. евро. Один из телеканалов подсчитал, что она нанесла ущерб в размере 4 млн евро. Столько стоит две минуты рекламы на телевидении во время финала Лиги чемпионов.

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