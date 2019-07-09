Американская модель Кинси Волански, которая прославилась во время финала Лиги чемпионов, хотела повторить свой полуголый забег на Кубке Америки. Девушка вместе со своим парнем Виталием прибыла в Рио-де-Жанейро перед решающим матчем между Бразилией и Перу, но была остановлена стюардами.
"Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до места, но все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Позже нас выпустили из-под стражи, теперь мы наслаждаемся Бразилией", - написала Волански в Instagram.
1 июня во время матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" Волански выбежала на поле в очень откровенном купальнике. Матч был прерван на две минуты, до тех пор, пока стюарды вывели Кинси в подтрибунные помещения.
Девушка была оштрафована на 15 тыс. евро. Один из телеканалов подсчитал, что она нанесла ущерб в размере 4 млн евро. Столько стоит две минуты рекламы на телевидении во время финала Лиги чемпионов.
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