Бубка опроверг обвинения в коррупции при голосовании за Рио-де-Жанейро

Олимпийский чемпион Сергей Бубука опроверг обвинения в коррупции при выборах хозяина Олимпиады-2016. Его в получении взятки за голос в пользу Рио-де-Жанейро обвинил бывший губернатор штата Сержио Кабрал.

"Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию", - написал Бубука в Twitter.

Ранее Кабрал в суде сообщил, что выборы состоялись с нарушениями. Организаторы заявки дали взятку членам МОК, чтобы они проголосовали за этот город. Взятки были даны девяти чиновникам, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Общий размер взяток составлял 2 млн долларов.

Россиянин Попов также опроверг обвинения в коррупции. Он заявил, что не голосовал за Рио во время выборов.

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