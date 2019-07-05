Попов, которого обвиняют в коррупции, не голосовал за Рио-де-Жанейро

Олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что не брал взятку во время голосования на выборах хозяина Олимпиады-2016. По словам бывшего пловца и члена МОК, он даже не голосовал за Рио-де-Жанейро.

Ранее бывший губернатор Рио Сержио Кабрал в суде сообщил, что выборы состоялись с нарушениями. Организаторы заявки дали взятку членам МОК, чтобы они проголосовали за этот город.

По его словам, взятки были даны девяти чиновникам, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Общий размер взяток составлял 2 млн долларов.

"Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", - заявил Попов.

Александр Попов - четырехкратный олимпийский чемпион. Золотые медали завоевал в плавании на 50 и 100-метровке вольным стилем в 1992 и 1996 годах. Всего на его счету девять олимпийских наград.