Попов и Бубка брали взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал дал признательные показания по делу о проведении выборов хозяина Олимпиады-2016. Бразильцы в 2009 году на сессии МОК соперничали с Мадридом, Токио и Чикаго. В 3-м раунде Рио победил столицу Испании со счетом 66:32.

Кабрал в суде сообщил, что выборы состоялись с нарушениями. Организаторы заявки дали взятку членам МОК, чтобы они проголосовали за Рио. По его словам, взятки были даны девяти чиновникам, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Общий размер взяток составлял 2 млн долларов.

Во время выборов взятки давать помогали глава НОК Бразилии Карлос Нузман и сын бывшего президента ИААФ Папа Диак, сообщает UOL.

Александр Попов - четырехкратный олимпийский чемпион. Золотые медали завоевал в плавании на 50 и 100-метровке вольным стилем в 1992 и 1996 годах. Всего на его счету девять олимпийских наград.

Сергей Бубка - олимпийский чемпион Сеула и обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом, который был установлен в 1994 году.

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