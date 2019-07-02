Ковалев и непобежденный Ярд могут провести бой в России

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может состояться в России. Рассматривается дата 24 августа, сообщает ТАСС. Соперник россиянина пока не подписал контракт, но ожидается, что сделает это в ближайшее время.



Боксер Ковалев победил Альвареса и стал чемпионом мира / Новости от 03.02.2019 12:32

Ковалев является чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. 36-летний боксер провел 37 боев, в которых одержал 33 победы.

Ярд - непобежденный боксер. Он выиграл 18 боев, 17 из которых нокаутом.

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