Ковалев и непобежденный Ярд могут провести бой в России

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может состояться в России. Рассматривается дата 24 августа, сообщает ТАСС. Соперник россиянина пока не подписал контракт, но ожидается, что сделает это в ближайшее время.
Ковалев является чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. 36-летний боксер провел 37 боев, в которых одержал 33 победы.
Ярд - непобежденный боксер. Он выиграл 18 боев, 17 из которых нокаутом.
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