Болельщики "Рейнджерс" выберут игровой номер Панарину

Хоккеист Артемий Панарин только перешел в "Рейнджерс", но уже пытается завоевать расположение болельщиков клуба. Россиянин предложил фанатам выбрать для него игровой номер. В Instagram он попросил проголосовать за одну из цифр - 10 или 27.



Панарин потопил «Рейнджерс» шайбой и победным...

Панарин 1 июля стал неограниченно свободным агентом и не согласился продлевать контракт с "Коламбусом". На игрока претендовали как минимум пять команд, но он выбрал клуб из Нью-Йорка. Стороны заключили контракт на семь лет с общей зарплатой в $81,5 млн.

В среднем Панарин будет получать $11,642 млн. Это лучший показатель среди российских игроков. Даже Александр Овечкин зарабатывает меньше 10 млн. Кроме того, это второй оклад в НХЛ после канадца Коннора Макдэвида, который зарабатывает 12,5 млн в год.

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