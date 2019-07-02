Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В УЕФА ответили на расширение РПЛ за счет иностранных футбольных клубов

Спорт » Командные виды » Футбол print

УЕФА внимательно рассмотрит предложение о расширении чемпионата России по футболу иностранными клубами, если такое поступит. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что увеличить количество команд в РПЛ можно за счет клубов из Казахстана, Армении и Белоруссии.


УЕФА разрешил использовать паспорт болельщика в Петербурге на Евро-2020 / Новости от 31.01.2019 17:22

Предложение вызвало острую дискуссию в российских СМИ и зарубежной прессе. В 2012 году была высказана идея создания Объединенного чемпионата с Украиной, но после ухудшения отношений между странами она отпала сама собой. Тогда УЕФА под руководством Мишеля Платини высказался резко против такой структуры.

Сейчас в УЕФА не столь категоричны и готовы принять идею к рассмотрению. Но для этого необходим запрос со стороны национальных ассоциаций (РФС), лиг или клубов, чего пока нет.

"Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах", - приводит РБК заявление УЕФА.

Читайте также:

В Белоруссии не все за переход в чемпионат России по футболу

Бобровский получит $47,5 млн в первые четыре года во "Флориде"

В США умер 27-летний бейсболист "Энджелс"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы рпл уефа футбол чемпионат россии по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Даниил, толкователь снов и укротитель львов
Путешествия
Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить
Советы
Предупреждение болезней газонов
Новости Все >
В УЕФА ответили на расширение РПЛ за счет иностранных футбольных клубов
В Кремле допускают возможность вторых туров выборов в трех регионах
В Татарстане состоится конкурс по ношению жен через полосу препятствий
Написавший "город отстой" на въезде в Магадан извинился перед мэром
В США умер 27-летний бейсболист "Энджелс"
Замглавы МИД Карасин может перейти на работу в Совфед
Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии
"ЕР" клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска
ВКС России испытали новую противоракету
Глава Иркутской области: МЧС не сообщила властям о грядущем наводнении
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.

Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"

России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.

Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Власти хотят контролировать все траты россиян
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Любовь Степушова Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Зюганов назвал позорным явлением для РФ рост долгов за услуги ЖКХ
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Кандидат в МГД накрыл "ферму" по подделке подписей за Гудкова
МИД РФ предложил США обменять арестованных американцев на Ярошенко
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
МИД РФ предложил США обменять арестованных американцев на Ярошенко
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ