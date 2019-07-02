В УЕФА ответили на расширение РПЛ за счет иностранных футбольных клубов

УЕФА внимательно рассмотрит предложение о расширении чемпионата России по футболу иностранными клубами, если такое поступит. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что увеличить количество команд в РПЛ можно за счет клубов из Казахстана, Армении и Белоруссии.



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Предложение вызвало острую дискуссию в российских СМИ и зарубежной прессе. В 2012 году была высказана идея создания Объединенного чемпионата с Украиной, но после ухудшения отношений между странами она отпала сама собой. Тогда УЕФА под руководством Мишеля Платини высказался резко против такой структуры.

Сейчас в УЕФА не столь категоричны и готовы принять идею к рассмотрению. Но для этого необходим запрос со стороны национальных ассоциаций (РФС), лиг или клубов, чего пока нет.

"Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах", - приводит РБК заявление УЕФА.

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