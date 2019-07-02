Екатеринбург выбран столицей Универсиады-2023

Международная федерация университетского спорта назвала столицу летней Универсиады 2023 года. Соревнования пройдут в Екатеринбурге. Решение было принято на заседании исполкома организации, который состоялся в Неаполе.



Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске готовы / Новости от 26.01.2019 13:59

Летняя Универсиада пройдет второй раз в России. В 2013 году соревнования принимала Казань. Зимняя Универсиада состоялась в 2019 году в Красноярске.

В Екатеринбурге будут разыграны медали в 15-ти видах спорта: спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо, теннис, водное поло, баскетбол, бадминтон, дзюдо, фехтование, волейбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду и легкая атлетика. Всего планируется вручить 244 комплекта наград.

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