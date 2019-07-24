Несколько рецептов протеиновых салатов

Салаты, сделанные из свежих овощей и фруктов, безусловно полезны, однако они не могут дать организму, в особенности занимающемуся активной физической деятельностью, достаточное количество протеина. Чтобы салаты получались сбалансированными, необходимо учитывать их энергетическую ценность и использовать ингредиенты, содержащие белки и углеводы. В таком случае организм будет получать необходимое ему количество энергии и сможет выдерживать интенсивные спортивные тренировки. Данная статья посвящена рецептам протеиновых салатов.

Рецепт первый

Основу салата составляют два компонента: руккола и курица. Руккола - это зелень из семейства крестоцветных, считающаяся экзотической. В число ее плюсов входят прекрасные вкусовые качества и содержание обильного количество витаминов, полезных химических элементов, например, меди и железа, а также органических кислот. Для приготовления салата из рукколы с курицей понадобятся: столовая ложка масла из оливок, морковь, нарезанная мелкими кубиками, краснокочанная капуста (около половины стакана), один стакан рукколы, двести пятьдесят граммов крупно порезанного куриного филе, две маленькие ложки подсолнечных семечек. Курицу обжаривают в масле, смешивают с нарезанными морковью и капустой, а также рукколой, сверху посыпают семенами подсолнечника. Заправку для салата можно использовать по своему усмотрению, главное, чтобы это был не жирный майонез.

Рецепт второй

Следующий салат делается с участием тунца и яблока. Кому-то данное сочетание может показаться странным, однако оба ингредиента на удивление хорошо подходят друг другу. Салат можно есть с помощью вилки, можно делать с его помощью бутерброды, можно заворачивать в листья салата - выбор неограничен. Что понадобится? Две столовые ложки сельдерея, две банка с тунцом, одна большая ложка сладкого соуса, половинка яблока, чесночный порошок, три столовые ложки обезжиренного майонеза. Все ингредиенты по необходимости измельчают и перемешивают.

Рецепт третий

Продукты, без которых не обходится спортивное питание - это миндаль и шпинат. Каждый из продуктов имеет уникальный набор полезных веществ и витаминов, наделяя организм энергией. Кроме этих ингредиентов в рецепт входят наполненные протеином вареные яйца (три штуки), брокколи (половина стакана), богатые витамином А, и базилик, придающий любому блюду великолепный аромат. Требуется одна большая ложка миндаля, предварительно измельченного, и полтора стакана шпината. Также нелишним будет добавить немного томатов. Все компоненты измельчаются, перемешиваются и подаются под заправкой из оливкового масла или лимонного сока.

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