Питание для тренировок по триатлону

Триатлон - это гонка на выносливость, которые охватывают различные расстояния, продолжительность и местность. Эти соревнования, как правило, являются непрерывными, и включают в себя более одной дисциплины. Обычно это бег по трассе, треккинг по бездорожью, катание на горных велосипедах и каяках или каноэ. Триатлон сильно различается, поэтому вам следует изучить требования к соревнованиям.

Регулярные тренировки на выносливость увеличивают ежедневные потребности в энергии (калориях), углеводах и белках. Если не восполнять ежедневные потребности в питательных веществах, то это может привести к постоянной усталости, плохому восстановлению, болезням и нежелательной потере веса. По этой причине план питания, который отвечает вашим потребностям в питательных веществах и жидкости, жизненно важен для достижения наилучших результатов.

Тренировочная диета

Углеводы являются наиболее важным источником топлива для тренировок по триатлону. Углеводы хранятся в печени и мышцах в виде гликогена. Запасы энергии ограничены, поэтому регулярное пополнение запасов имеет важное значение. Диета с высоким содержанием углеводов имеет важное значение для поддержания этих уровней.

Хорошие источники углеводов включают в себя:

Хлеб

Хлопья

Картофель / Макароны / Рис

Молочные продукты

Фрукты

Сладости и джемы

Спортивные напитки и гели

В зависимости от объема, частоты и интенсивности тренировок суточная потребность в углеводах варьируется от 8 до 12 г / кг массы тела.

Потребности в белке также повышаются, чтобы помочь в восстановлении мышц. Источники белка хорошего качества включают в себя:

Натуральные колбасные изделия

Домашняя птица

Рыба

Молочные продукты

Орехи и семена

Горох, фасоль и чечевица

Яйца

Чтобы соответствовать высоким потребностям организма, в идеале белки следует употреблять при каждом приеме пищи. Например, молочный продукт утром, немного мяса и орехов во время обеда и постное мясо вечером. Также могут использоваться белковые добавки, но их следует рассматривать в соответствии с общими целями. К отличным продуктам, которые можно использовать во время тренировок, относятся продукты, сочетающие в себе белки и углеводы вместе, такие как молочные закуски, бутерброды с арахисовым маслом или ореховые батончики мюсли. Суточные потребности в белке у спортсменов варьируются от 1,4 до 1,7 г / кг массы тела.

По крайней мере, пять порций фруктов и овощей в день должны быть включены в рацион, чтобы спортсмен удовлетворял свои ежедневные потребности в витаминах и минералах.

Чтобы восстановиться после тренировки и пополнить запасы энергии для следующей тренировки, вы должны съесть после тренировки 1-1,5 г углеводов на килограмм веса тела в течение 30 минут после тренировки и небольшую порция белка (например, 0,2 г на кг веса тела).