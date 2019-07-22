Роль орехов в спортивном питании

Орехи содержат в себе весьма много калорий, тем не менее это не умаляет их пользы для организма, в особенности для людей, которые активно занимаются спортом. Основную пользу приносят находящиеся в орехах хорошо усваиваемые полезные жиры, благодаря которым они являются идеальным перекусом до или после тренировки. Орехи бывают разные, не все из одинаково полезны. В данной статье мы расскажем об орехах, которые должны входить в рацион каждого спортсмена.

Кешью

Что полезного? В орехах кешью содержится целый набор микроэлементов, которые необходимы нашему организму, в их числе - цинк, фосфор, кальций, магний и железо. Кроме того, в их составе находятся витамины групп А и В. Кешью обладают высокой энергетической ценностью, снабжая организм белками и углеводами. По сравнению с некоторыми орехами кешью обладает невысокой жирностью, его очень ценят за повышенное содержание магния, который защищает мышцы от травм и способствует снижению их усталости. Магний также помогает организму быстрее вырабатывать энергию за счет получаемой им пищи.

Миндаль

В составе миндаля витамин Е, цинк, медь и марганец, которые в совокупности помогают восстановить силы после изнурительной тренировки. Если костная система, а также ногти и волосы не отличаются здоровьем, то миндаль поможет восстановить их. Содержащийся в миндале белок помогает снизить болевые ощущения во время тренировок. Миндаль также способствует урегулированию содержания сахара в крови, поэтому сладости с его участием считаются наиболее «гармоничными».

Грецкий орех

О пользе грецких орехов уже давно известно многим. Кроме всевозможных микроэлементов, витаминов белков, жиров и углеводов они также содержат незаменимые аминокислоты, противовоспалительные вещества, эфирные масла и много чего еще. Грецкие орехи в неспелом виде содержат огромное количество витамина С. В созревшем же виде они укрепляют сердечно-сосудистую систему, делая артерии более эластичными. Благотворное влияние они оказывают также и на нервную систему, снимая напряжение после особо утомительных тренировок, а также на мышцы, предотвращая риск их повреждения.

Фисташки

Эти орехи содержат в себе сахарозу, органические и жирные кислоты, витамины Е и К, а также калий, благодаря которым фисташки считаются тонизирующим средством. Поэтому их используют профессиональные спортсмены, чтобы снять с себя усталость. Фисташки, однако, обладают завышенной калорийностью, поэтому их потребление следует ограничивать.

Прочие виды орехов считаются не настолько полезными для спортсменов, однако и они приносят свою пользу организму.