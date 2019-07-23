Как быть активным на пенсии

Как известно, активность в физическом плане позволяет надолго сохранить молодость организма, укрепляет сердечно сосудистую систему и улучшает кровообращение. Также движение способствует выделению гормона серотонина, то есть гормона счастья. Поэтому для людей на пенсии важна двигательная активность.

Форма физических упражнений не имеет большого значения, главное, чтобы они были. Выбирайте способ движения, доставляющий вам удовольствие. Адаптируйте интенсивность занятий и их тип под возможности и работоспособность своего организма. Упражнения не должны вам навредить. Приведем примеры основных типов спортивной активности для людей пенсионного возраста.

Скандинавская ходьба

Такая форма двигательной активности очень проста в исполнении, приятна и эффективна. Прогулка с палками на свежем воздухе отлично подходит для пенсионеров. В работе находятся ножные мышц и верхние части тела. Подбирайте палки соответствующие своему росту. Они будут служить опорой для позвоночника, и делать нагрузку на суставы и скелет не такой сильной. Скандинавская ходьба является спортом для всех, вне зависимости от возраста и подготовки. Тренировки можно проводить в компании других людей, что помогает заводить новых знакомых и соблюдать регулярность прогулок.

Аква-аэробика

Водные физические упражнения под музыку тоже популярны среди людей пенсионного возраста. Упражнения в воде выполнять гораздо легче, так как вода вытесняет тело и помогает снизить влияние на позвоночник и суставы. Любое упражнение в воде кажется простым, хотя на тренировке будут задействованы все основные группы мышц. При помощи аква-аэробики можно укрепить мышцы, скорректировать свой вес и улучшить состояние суставов. Это безопасный вид спорта для людей пожилого возраста.

Велосипед

Катание на велосипеде является хорошим способом укрепить мышцы ног и похудеть для всех, в том числе и пенсионеров. Потратьте всего 3 часа в неделю на велосипедные прогулки, и уже через месяц занятий вы заметите значительное снижение холестерина. Но не стоит отдавать предпочтение этому виду спорта, если у вас есть проблемы с позвоночником или суставами.

Йога

Этот вид спорта набрал значительную популярность в нашей стране среди всех возрастных групп. С её помощью можно предотвратить болезни суставов, снять боли, укрепить сухожилия и мышцы. Еще это хороший способ релаксации и расслабления. Многие упражнения доступны даже для неподготовленных людей пожилого возраста.

Растяжка мышц

С помощью стретчинга, то есть растяжки, можно уплотнить мышцы и сухожилия, увеличить работоспособность суставов. Также растяжка помогает поддерживать правильную осанку. Под руководством профессионала пожилые люди с успехом могут заниматься подобной формой активности, с помощью которой можно обрести психологическое равновесие и уменьшить напряжение в мышцы.