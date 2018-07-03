Украинцы чуть не убили Земфиру за выход с триколором

Российский триколор помешал украинским поклонникам наслаждаться творчеством Земфиры.
Дело в том, что, давая концерт в Минске на фестивале "XXI век", певица узнала об успехах России на ЧМ-2018 (в этот день проходил матч России и Испании). Выход нашей сборной в 1/4 финала чемпионата вдохновил Земфиру на теплые слова в адрес спортсменов и на то, чтобы предстать перед зрителями, обернувшись в российский флаг.
Однако поведение певицы вызывало негодование у украинских зрителей.
Один из них отметил, что концерт максимально разочаровал его, так как певица выбрала для вечера неудачные песни из своего репертуара. Но еще большим ударом для него стали ее слова: "Мы вышли из группы на чемпионате мира". "Кто "мы"? — адресовал он певице вопрос. И продолжил в панибратском духе: "Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь?"
Реплика еще одного зрителя продемонстрировала похожее настроение: "Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала".
Как ранее писала "Правда.Ру", концерты Земфиры из-за проведения чемпионата мира по футболу были отменены. Представители компании, которая занималась организацией выступлений артистки, направили ей официальное письмо, выдержкой из которого она поделилась с поклонниками: "Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу".
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