С провалившим чемпионат мира тренером сборной России заключили контракт

Стало известно, что Федерация хоккея России подписала контракт с исполняющим обязанности главного тренера сборной России по хоккею с шайбой Ильей Воробьевым. Отмечается, что контракт составлен на два года с возможностью его продления еще на два.

Фото: fhr.ru

В апреле сборную покинул Олег Знарок, возглавлявший команду с 26 марта 2014 года. При нем сборная России по хоккею с шайбой на чемпионатах мира завоевала золотые, серебряные и два комплекта бронзовых медалей. На Кубке мира-2016, престижнейшем хоккейном турнире, Россия выступила блекло, оставшись без медалей. Зато на прошедшей в 2018 году олимпиаде в Пхенчхане российские хоккеисты заняли первое место.

Несмотря на довольно продолжительный срок заключенного контракта, пост главного тренера Илье Воробьеву выдали с авансом. Прошедший чемпионат мира по хоккею в Дании сборная России откровенно провалила — разгромив Австрию, Словакию, Францию и Белоруссию, российские спортсмены уступили гораздо более грозным чехам и шведам, а также испытали большие трудности в игре со сборной Швейцарии. Из группы сборная России вышла, но уступила в первом же матче плей-офф давнему и непримиримому сопернику — сборной Канады, и завершила выступление на турнире. Стоит отметить, что это поражение оставило сборную России по хоккею с шайбой без медалей на мировом первенстве впервые с 2013 года.

Новоиспеченный тренер российской сборной является сыном знаменитого советского и российского тренера Петра Ильича Воробьева. Воробьев-младший, что интересно, также, как и его предшественник, помимо российского, имеет немецкое гражданство. Олег Знарок же был подданным аж трех государств — России, Германии и Латвии.

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