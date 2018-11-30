Курорт "Роза Хутор": в новом зимнем сезоне студентам предложат спецпрограмму скидок

В новом зимнем сезоне, который официально стартует 14 декабря, на курорте "Роза Хутор" будет работать специальная программа для учащихся высших учебных заведений.

Ее участником может стать любой российский студент, оформив именную карту. Данная студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта "Роза Хутор". Для участников этой программы будут предусмотрены скидки до 15 процентов на однодневный ски-пасс, который можно приобрести в кассах и отелях курорта, а также в Центре "Активный отдых".

Предусмотрены также скидки в размере 10 процентов на прокат оборудования и услуги Первой школы горных лыж и сноуборда.

Аналогичный размер дискаунта получат студенты и при посещении Ледового дворца "Роза Хутор" (вход, прокат коньков, услуги инструктора).

Кроме того, при предъявлении студенческой карты курорта "Роза Хутор" учащимся предоставят скидки на обслуживание в точках питания (кафе и ресторанах), а также на покупки в магазинах.

По итогам летнего сезона, студенческая программа показала свою востребованность. Благодаря специальной системе скидок, учащиеся российских вузов теперь имеют возможность воспользоваться широким спектром услуг курорта "Роза Хутор" со значительной экономией средств.

Студенческую карту "Роза Хутор" можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. Период скидок продлится с 14 декабря 2018 года и до завершения зимнего сезона.

Получить свежие новости о программе, а также ознакомиться с перечнем заведений, предоставляющих скидки по студенческой карте можно на сайте "Роза Хутор".

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