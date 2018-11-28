В России медики грубо нарушают права детей с ВИЧ

В России завершены исследование и опрос приемных родителей детей с ВИЧ благотворительного фонда "Дети +", показавшего, что такие семьи регулярно сталкиваются с дискриминацией. В нарушении прав ребенка в 55% случаев обвиняются медицинские работники, сообщает pora.ru.

Медики, кто должен в силу профессиональной деятельности первыми помогать, понимать и входить в положение ВИЧ-положительных детей, лишь стыдят и ограничивают в правах маленьких пациентов, говорят опрошенные родители.

Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда, рассказала, что бригады "скорой" порой категорически отказываются забирать в больницу детей с ВИЧ, хотя идут на прямое нарушение закона. В одной из местных больниц ребенку с ВИЧ было отказано в выполнении срочной операции. Родители вынуждены были перевезти его в Филатовскую больницу. В процессе ожидания "своей" очереди состояние здоровья ребенка ухудшилось.

Также в ходе исследования выяснилось, что в школах притесняют детей с ВИЧ в 12% случаев, в детских садах — в 13%. Результаты исследования были озвучены в Общественной палате России на заседании круглого стола, обсуждавшего проблемы детей с вирусом иммунодефицита и семейного устройства.

Общество не принимает ВИЧ-инфицированных людей в свой круг, несмотря на многочисленные публикации, информирующие людей об этом заболевании. Многие в силу своей безграмотности считают ВИЧ заразным, как грипп, опасным и страшным.

Напоминаем, что ограничение прав больных ВИЧ недопустимо согласно федеральному закону о "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" от 30.03.95 года.

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