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Пророчества Маркса и Ленина осуществились с неумолимой точностью… — писала газета Правда 28 июня 1931 года

3:37
Общество

"Русское слово", 28 июня (15 июня) 1905 года.

Газетные архивы 28 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 28 июня

"Симбирск, 13, VI. Председатель уездной земской управы Якубович находит, что грамотность может только способствовать распространению пропаганды, и потому, по его мнению, в некоторых лагерях так настоятельно говорят и требуют всеобщей грамотности" .

"Охотничья", 28 июня (15 июня) 1905 года.

"На днях прибыла в Россию из Англии новая сука г-на Досс, знаменитая жесткошерстая "Лизна Рэффль", покрытая не менее известным кобелем, сыном чемпиона "Дэски Адмирал" — "Лизна Раттлер". Сука г-на В. Досс взяла в Англии только три раза (!!!) чемпионат, а потому уже из этого ясно, что это первоклассная сука, которой равной нет не только в России, но и на континенте".

"Русское слово", 28 июня (15 июня) 1906 года. Театры и зрелища.

"Аркадия" сад и театр (Петровский парк). Сегодня, 15-го июня, фарсовой труппой артистов предст. буд.: "Дети Ванюшина", драма в 4-х действ., Найденова. После спектакля дебют всемирно-известного эквилибриста Тора-Томашенко, который исполнит в огненном мешке прыжок в горящий бассейн с башни высотой в 10 саж. В саду разнохарактерный дивертисмент. Первоклассный буфет. Цены умеренные. Торговля до 4-х часов ночи".

"Правда", 28 июня 1931 года. Пророчества Маркса и Ленина осуществились с неумолимой точностью.

"Лондон, 26 июня. Лорд Лотиан, один из руководящих членов либеральной партии, выступил в Лондоне с докладом, в котором анализировал влияние СССР на западный мир.

"Существование советского опыта, — сказал Лотиан, — вызывает такие последствия, с которыми все более и более приходится считаться западной цивилизации. Я вынужден признать, что пророчества Маркса и Ленина о неизбежном развитии современного западного общества осуществились с максимальной неутешительной точностью". Признавая недостатки капиталистической системы, Лотиан, тем не менее, настаивает на "среднем (компромиссном) пути", предлагая сохранить частную собственность, но параллельно установить ответственность, связанную с обладанием собственности".

"Правда", 28 июня 1981 года. Прописались повсюду.

"Талды-Курган, 27. (Внештатный корр. "Правды" В. Непейпиво). 200 тысяч юрт отправило потребителям за 20 лет единственное в стране специализированное в стране предприятие — Уштобинская юртостроительная фабрика.

С конвейера предприятия сошел целый город из легких, удобных войлочных жилищ, в котором могли бы разместиться более полумиллиона жителей. Надежные юрты пользуются спросом не только в республике. Чабанские домики получили постоянную прописку у оленеводов Якутии и геологов Тюмени, строителей БАМа и лесорубов Сибири, животноводов Киргизии и Крайнего Севера".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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