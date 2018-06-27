Никита Белых будет отбывать наказание под Рязанью

Адвокат экс-губернатора Кировской области Никитs Белых Андрей Грохотов заявил, что чиновник будет отбывать наказание в одной из колоний Рязанской области.
По его словам, «родственникам подтвердили, что его этапировали в Рязань». Как пояснил Грохотов, конкретная колония ещё не определена.
Ранее во ФСИН подтвердили, что Белых направлен к месту отбывания наказания.
Напомним. экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший губернатор Кировской области, а ныне содержанец СИЗО Никита Белых женился на Екатерине Рейферт. Об этом сообщила сама невеста в своем "фейсбуке".
Теперь она Екатерина Белых, познакомилась дама со своим избранников весной прошлого года. В начале августа Пресненский суд Москвы разрешил Белых заключить брак с Рейферт. В октябре суд допросил женщину, после чего ей дали увидеться с экс-главой Кировской области.
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