Призреваемые, недовольные дурным столом и другими порядками в богадельне, устроили шумную демонстрацию… — писала газета Русское слово 18 апреля 1908 года

"Новости дня", 18 апреля (4 апреля) 1902 года.

Газетные архивы 18 апреля
Газетные архивы 18 апреля

"Пироговский музей в Петербурге на днях был полон больничными врачами. Больничные врачи собрались обсудить вопрос: говорить ли врачу "ты" или "вы" в обращении с больным. И вот начались обсуждения этого вопроса. "Надо стараться быть вежливыми по отношению к больным, — говорили многие, — особенно в Петербурге, где на ряду с простым народом лежит в больницах и много интеллигентов. Говорить же одному "ты", а другому "вы" как будто бы неудобно. Другие же члены общества горой стояли за "ты"."Что за обращение с больным на "вы". Сухо и как-то натянуто. Нам же нужно сердечное отношение. "Ты" тут именно больше всего и подходит".К определенному решению не пришли…"

"Русское слово", 18 апреля (5 апреля) 1908 года.

"3-го апреля в петербургской ремесленной богадельне призреваемые, свыше 500 стариков и старух, недовольные дурным столом и другими порядками в богадельне, устроили шумную демонстрацию. Призреваемые решили вывезти на тачке главного виновника — эконома Жукова, он же член ремесленной управы. В 4 часа дня Жуков, зная о брожении среди призреваемых и не обращая на это никакого внимания, спокойно шел домой. На лестнице он внезапно был окружен толпой стариков и старух, которые стали осыпать его руганью и проклятьями, а затем обливать помоями. Толпа возмущенных кричала: "Долой его! Вон! Довольно выпил нашей крови! На тачку его!" Один старик откуда-то притащил тачку. Эконома толкали и тащили к тачке. Он взмолился: "Старички, побойтесь Бога, за что хотите меня опозорить!" Тем временем собрались служащие богадельни и не без самопожертвования освободили своего начальника. Это недовольство Жуковым накоплялось уже дано. Год тому назад он распорядился запереть в отдельную комнату одного протестовавшего старичка, который затем поджег постель, где лежал…"

"Русское слово", 18 апреля (5 апреля) 1908 года. В городах и земствах.

"Феодосия, 4, IV. В виду крайнего поднятия цен на предметы продовольствия городская дума решила устроить городские пекарни и ассигновала двести рублей на доплату хлебопекарям за отпуск бедным хлеба по пониженной цене…"

"Социалистическое земледелие", №47 (3555), 18 апреля 1941 года. В Наркомземе СССР. На заседании коллегии.

"С докладом об использовании оборудования и материалов на Липецком, Рязанском, Морозовском и тульском моторемонтных заводах выступил инспектор при наркоме тов. Любарский. Проверкой установлено, что руководители этих заводов до сих пор не сделали должных выводов из решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). Они не приняли мер к полному и производительному использованию станков и материалов, не навели чистоты и элементарного порядка на руководимых ими предприятиях…"

"Труд", №92 (12264), 18 апреля 1961 года. Люди мира не будут равнодушными.

"Советский народ с большим вниманием следил за борьбой кубинского народа за свою свободу и национальную независимость. Симпатии советских людей на стороне тех, кто идет за мужественным Фиделем Кастро…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Опасная экономия: как пластиковые ёмкости превращают холодильник в химический полигон
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Эволюция на стероидах: почему крокодилы — единственные существа, которых боится сама природа
