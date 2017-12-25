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Источник Правда.Ру

СМИ: офицеров Таманской дивизии поймали на жестокой дедовщине

Общество

Минобороны проводит проверку по факту неуставных отношений в одном из полков Таманской дивизии, где начштаба избил рядового. Происшествие случилось в посёлке Калининец Наро-Фоминского района Подмосковья, сообщает "Лайф.ру".

СМИ: офицеров Таманской дивизии поймали на жестокой дедовщине. СМИ: офицеров Таманской дивизии поймали на жестокой дедовщине
Фото: mil.ru

По словам представителя "Комитета солдатских матерей" пьяный офицер воинской части № 73966 избил срочника. На телефон горячей линии позвонила мать солдата. Она рассказала, что ее сын шёл выполнять свои служебные обязанности по оказанию медицинской помощи старшему по званию офицеру штаба. До призыва юноша три курса учился в медицинском институте, в штаб его позвал сам офицер, которому нездоровилось.

Но в коридоре срочника окликнул пьяный начштаба. Он нецензурно выругался в адрес военнослужащего, приказав сесть на корточки и убрать руки за голову, а потом ударил его ногой в голову, да с такой силой, что солдат стукнулся о дверь затылком и вылетел на улицу. Также начальник увидел, что у солдата заштопана верхняя зимняя куртка, порвал её и заставил солдата раздеться на улице, дабы изъять у него неуставное нательное бельё.

После избиения солдат провёл 12 дней в дивизионном госпитале, после вернулся в часть. Мать срочника подала заявление о мордобое в Таманской дивизии в Наро-Фоминскую гарнизонную прокуратуру. -

В Таманскую дивизию направлена комиссия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одной из воинских частей, расположенных на территории Республики Чечня, старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех своих сослуживцев. В ведомственном департаменте по взаимодействию со СМИ сообщили, что инцидент произошел в станице Шелковская Чечни.

На место происшествия была направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. В ее состав вошли офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи.

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