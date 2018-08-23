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Суворовцы и нахимовцы отметили юбилей

Общество

22 августа 2018 года в Москве ветераны, суворовцы, нахимовцы и кадеты отметили 75-ю годовщину образования Суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовских военно-морских училищ (НВМУ).

В праздничных мероприятиях приняли участие педагоги и выпускники училищ, члены общественных организаций, представители Минобороны РФ и органов государственной власти, а также гости из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Испании, Приднестровья и Узбекистана.

На Суворовской площади перед зданием Центрального академического театра Российской Армии прошло торжественное построение по случаю юбилея родных альма-матер. Более 1000 ветеранов-суворовцев, нахимовцев, кадет, воспитанников СВУ, НВМУ и кадетских корпусов Вооружённых Сил РФ выстроились в несколько шеренг. Среди них суворовцы первых наборов 1940-х годов.

После команды: "Под знамёна, СМИРНО!" рота почётного караула вынесла Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг Министерства Обороны Российской Федерации, 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя Суворова полка, а также флаги суворовских, нахимовских и кадетских объединений.

Собравшихся поздравил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Послание зачитал генеральный инспектор Минбороны РФ, выпускник Тамбовского СВУ 1950 года, генерал армии Константин Кочетов.

"История легендарных училищ ведёт своё начало с 1943 года. Тогда руководством страны было принято решение об организации для детей, потерявших в войну своих родных и близких, первых девяти суворовских училищ. Работающие там воспитатели и наставники стали настоящей семьёй для многих обездоленных ребят, — отмечается в поздравлении. — За прошедшие 75 лет в стенах этих учебных заведений были подготовлены десятки тысяч воспитанников, большинство из которых стали видными военачальниками, политическими деятелями, дипломатами, космонавтами и учёными".

"Сегодня, как и прежде эти учебные заведения отличают высокий уровень общеобразовательной и специальной подготовки, особый подход к процессам обучения и воспитания, приобщение к традициям Вооружённых Сил. Под руководством опытных педагогов ребята приобретают теоретические знания, которые позволяют в дальнейшем обрести себя в современном мире, стать достойными гражданами и патриотами родной страны", — говорится в послании.

Поздравить юбиляров также приехали Народный артист РСФСР Александр Михайлов и Народный артист России Олег Газманов, который исполнил несколько песен. Официальная часть завершилась возложением венков к монументу генералиссимуса А. В. Суворова, памятнику воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам.

"За все эти годы Суворовские, Нахимовские училища и спецшколы воспитали более 80 Героев Советского Союза, Социалистического труда и России, четырёх летчиков-космонавтов, четырёх губернаторов, более одной тысячи генералов, в том числе, пять генералов армии, свыше двадцати тысяч старших офицеров армии и флота, целую плеяду известных медицинских и творческих работников, а также десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, десятки чемпионов мира и Европы", — рассказал организатор акции, член совета Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров.

"По инициативе ветеранов-суворовцев и нахимовцев сегодня в России бурно развивается Кадетское образование и кадетское движение. Ныне в России живут и работают более 200 тыс. выпускников суворовских и нахимовских военных училищ, и специальных военных школ, — подчеркнул Дмитрий Нестеров. — Действуют свыше двухсот учреждений кадетского образования и несколько тысяч кадетских классов, в которых ежедневно обучается около 200 тысяч кадет. И каждый год братская кадетская семья пополняется на несколько тысяч выпускников".

Напомним, специализированные училища, получившие имена великого полководца Александра Суворова, были созданы во время Великой Отечественной войны. 21 августа 1943 года над Москвой прогремели салюты в честь победы на Курской дуге, в этот же день Иосиф Сталин подписал приказ о создании суворовских училищ. В итоге постановление Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) №901 "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации" дополнили десятым пунктом.

Документ предписывал "организовать девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек, со сроком обучения 7 лет с закрытым пансионатом для воспитанников". Годом позже по инициативе Главкома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова открыли три Нахимовских военно-морских училища.

Суворовцами становились дети военнослужащих, партизан и партийных работников погибших во время Великой Отечественной войны. Среди первых воспитанников были внуки Василия Чапаева, сын лётчика Николая Гастелло, юные партизаны и сыновья полка.

На сегодняшний день в России функционируют одиннадцать суворовских военных училищ Минобороны РФ — Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно- музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия — Алания), Тверское, Тульское, Ульяновское и Уссурийское (Приморский край). До 2009 года поступить в эти учебные заведения могли только молодые люди, а после возможность обучаться получили и девушки.

Нахимовское военно-морское училище находится в Санкт-Петербурге. Его филиалы расположены во Владивостоке, Мурманске и Севастополе.

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Темы юбилей нахимовцы суворовцы воспитание образование
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