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Источник Правда.Ру

Минфин США рассказал о потере миллиардов Вексельбергом и Дерипаской

Общество

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки поделилось информацией, что российский миллиардер Олег Дерипаска потерял ровно половину своего состояния. Другой российский олигарх, Виктор Вексельберг, потерял 3 миллиарда долларов, утверждает американское ведомство.

Минфин США рассказал о потере миллиардов Вексельбергом и Дерипаской. 391064.jpeg

Отметим, что десять лет назад состояние Олега Дерипаски оценивалось почти в 30 млрд долларов. Тогда он даже был самым богатым россиянином, а во всемирном списке миллиардеров занимал аж 9-ую строчку. В январе этого года состояние Дерипаски же уменьшилось до каких-то 7 млрд долларов. Теперь же, если верить правительству США, миллиардов у российского олигарха и того меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Олега Дерипаски якобы есть аудиозаписи, свидетельствующие о вмешательстве Российской Федерации в американские выборы. Об этом общественности поведала Настя Рыбка. Девушка не так давно прославилась своими секс-тренингами в Таиланде и загремела из-за этого в тамошнюю тюрьму.

Виктор Вексельберг же стал самым богатым человеком в России в 2012 году. Его состояние тогда оценивалось в 18 млрд долларов. Несколько месяцев назад, после введения американских санкций, все счета Виктора Вексельберга в швейцарских банках оказались заблокированы.

Фото: Fotodom.ru

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