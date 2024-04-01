Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома
Узнали, зачем добавлять клубнику в рацион, и нашли 5 необычных рецептов с ней
Администрация Челябинска отреагировала на претензии жителей к воде
"Поза ласточки с закинутыми руками": Член СПЧ описал более жёсткое наказание для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь

Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь

2:32
Общество

Пожизненное заключение в строгом режиме является более жёстким наказанием для террористов из "Крокус Сити Холла", чем смертная казнь. Об этом Pravda.Ru заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

"Дело в том, что за почти 16 лет работы в СПЧ нам очень часто приходится бывать в местах лишения свободы, в том числе там, где находятся пожизненно осужденные. Я могу сказать, что разговоры, которые идут, в том числе от них, заявления, которые они пишут — они просят смертную казнь. Они передвигаются в позе ласточки вне зависимости от состояния с закинутыми руками. Самым большой наградой это может быть 10 минут просмотра не в день (заметьте, не в день), может быть, в месяц, может быть, в две недели типа программы "Время", новостей. Больше у тебя ничего нет", — сказал он.

И это, уточнил член СПЧ, не говоря уже о жестком отношении охраны и конвоя.

"Ты ждёшь смерти, как правило, в камере с таким же животными (извините за выражение, называем вещи своими именами), которые в большинстве сидят, которые находятся с тобой. Есть же такое понятие, что ты находишься с Богом в ожидании смерти, а самое страшное — не сама смерть, а само ее ожидание долгое. Поэтому, я считаю, что пожизненное — с одной стороны, да, но по своей сути это более жесткое наказание", — добавил Кабанов.

По его словам, призывы к смертной казни террористов могут возникать из-за того, что люди не знают, в каких условиях содержаться пожизненно заключённые. Он также призвал завершить в России полемику о возвращении смертной казни.

"Она, на самом деле, ни о чем. Либо надо полностью менять Конституцию, тогда — да, мы можем вводить смертную
казнь. Мы обсуждали этот вопрос с нашими ведущими конституционниками, включая Андрея Клишаса. Большинство людей у нас в душе эмоционально выступают за смертную казнь. Но её не может быть, потому что её не может быть по определению", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России стал актуален после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, когда вооружённая группа людей ворвалась в здание концертного зала и открыла огонь по ни в чём невинным людям. 

По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.

Ранее против введения смертной казни выступила член СПЧ Ева Меркачева.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Последние материалы
В Британии раскрыли "секрет" роста цен на золото — это Россия и Китай
MWM: самый боеспособный класс ударных вертолетов США Apache теряет репутацию
Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак
Политолог Дарья Митина разъяснила, что означают пять сценариев участия Парижа в СВО
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников