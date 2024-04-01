"Поза ласточки с закинутыми руками": Член СПЧ описал более жёсткое наказание для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь

Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь

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Пожизненное заключение в строгом режиме является более жёстким наказанием для террористов из "Крокус Сити Холла", чем смертная казнь. Об этом Pravda.Ru заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

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"Дело в том, что за почти 16 лет работы в СПЧ нам очень часто приходится бывать в местах лишения свободы, в том числе там, где находятся пожизненно осужденные. Я могу сказать, что разговоры, которые идут, в том числе от них, заявления, которые они пишут — они просят смертную казнь. Они передвигаются в позе ласточки вне зависимости от состояния с закинутыми руками. Самым большой наградой это может быть 10 минут просмотра не в день (заметьте, не в день), может быть, в месяц, может быть, в две недели типа программы "Время", новостей. Больше у тебя ничего нет", — сказал он.

И это, уточнил член СПЧ, не говоря уже о жестком отношении охраны и конвоя.

"Ты ждёшь смерти, как правило, в камере с таким же животными (извините за выражение, называем вещи своими именами), которые в большинстве сидят, которые находятся с тобой. Есть же такое понятие, что ты находишься с Богом в ожидании смерти, а самое страшное — не сама смерть, а само ее ожидание долгое. Поэтому, я считаю, что пожизненное — с одной стороны, да, но по своей сути это более жесткое наказание", — добавил Кабанов.

По его словам, призывы к смертной казни террористов могут возникать из-за того, что люди не знают, в каких условиях содержаться пожизненно заключённые. Он также призвал завершить в России полемику о возвращении смертной казни.

"Она, на самом деле, ни о чем. Либо надо полностью менять Конституцию, тогда — да, мы можем вводить смертную

казнь. Мы обсуждали этот вопрос с нашими ведущими конституционниками, включая Андрея Клишаса. Большинство людей у нас в душе эмоционально выступают за смертную казнь. Но её не может быть, потому что её не может быть по определению", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России стал актуален после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, когда вооружённая группа людей ворвалась в здание концертного зала и открыла огонь по ни в чём невинным людям.

По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.

Ранее против введения смертной казни выступила член СПЧ Ева Меркачева.