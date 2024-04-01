"Надо показать, что они не мученики за веру": В СПЧ резко выступили против смертной казни террористов из "Крокуса"

Член СПЧ Меркачева выступила против смертной казни террористов из "Крокуса", так как это "лёгкое" для них наказание

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Смертная казнь была бы "лёгкой" мерой наказания для террористов из "Крокус Сити Холла", чем всю жизнь провести в колонии строгого режима. Как заявила Pravda.Ru член СПЧ Ева Меркачева, существует опасность, что в случае смертной казни из них сделают потом ещё и мучеников за веру.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

О такой опасности Меркачевой рассказал один из сотрудников ФСИН, который занимается изучением террористов.

"Он говорил, что как раз надо показать, что они никакие не мученики, ни за какую веру, они пошли это делать за деньги, что запрещает полностью Коран. И вообще любое насилие истинная религия (мы говорим про мусульманство) запрещает. И разоблачить всякие попытки террористических организаций, как-то выдать это за какую-то священную месть — вот это важно. А если казнить просто, то это будет то же самое, что лить воду на их мельницу", — добавила она.

По ее словам, если их не казнить и показать, что они пошли это делать за деньги, а не за веру, то это будет как раз разоблачением всей идеологии, которая движет террористами.

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России стал актуален после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, когда вооружённая группа людей ворвалась в здание концертного зала и открыла огонь по ни в чём невинным людям.

По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.